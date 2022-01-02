Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Рязанью

08:50
Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"
Водитель рейсового автобуса, который попал в смертельное ДТП в Рязанской области, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и врезался в опору моста", – сказал собеседник агентства.
Согласно данным пресс-службы УМВД России по региону, количество пострадавших в аварии увеличилось до 21.
"По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом в Скопинском районе травмы различной степени тяжести получил 21 человек", – говорится в сообщении.
Как сообщил агентству дежурный Скопинского межрайонного медицинского центра (ММЦ), среди пострадавших есть дети.
"Нам в Скопинский медцентр привезли пострадавших, среди них двое детей", – сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.
По имеющейся информации, в аварию попал рейсовый автобус Neoplan, который ехал со стороны Москвы в направлении Астрахани. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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