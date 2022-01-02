Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Рязанской области

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Авария с участием автобуса произошла в Рязанской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы управления МВД по региону.
По имеющейся информации, в аварию попал рейсовый автобус Neoplan. Он следовал по маршруту со стороны Москвы в сторону Астрахани.
"Автобус совершил наезд на опору ж/д моста", – рассказали в МВД.
В результате аварии погибли шесть человек. Кроме того, еще 14 пострадавших получили различные травмы. Об их состоянии не сообщается.
Причины ДТП выясняются.
Ранее авария с участием легковушки и рейсового автобуса произошла в Самарской области.
ДТП случилось в Сергиевском районе на 1011-м километре автодороги М-5 "Урал". В аварии погиб один человек.