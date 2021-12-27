Шесть машин столкнулись на Киевском шоссе в районе деревни Мешково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария случилась на Киевском шоссе в районе деревни Мешково. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

ДТП случилось на 28-м километре дороги. Там столкнулись шесть машин.

"На месте находятся оперативные службы", – утверждается в телеграм-канале Дептранса.

В сообщении добавляется, что движение по трассе в сторону МКАД временно ограничили.

Ранее в Москве произошла авария с участием иномарки-внедорожника и маршрутного такси. По данным ГИБДД, в результате столкновения пострадали шесть человек, из которых пятеро были пассажирами общественного транспорта.