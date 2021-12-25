Один человек пострадал в ДТП в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Один человек пострадал при столкновении трех автомобилей в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На улице Самарской, возле дома 1 произошло ДТП с участием трех автомобилей: Toyota Land Cruiser, Mercedes-Maybach и такси марки Skoda", – сказал собеседник агентства.

Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием иномарки-внедорожника и маршрутного такси. По данным ГИБДД, в результате столкновения пострадали шесть человек, из которых пятеро были пассажирами общественного транспорта.

