Один человек погиб в результате ДТП на Нижегородской эстакаде

08:24
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На Нижегородской эстакаде в Москве произошла авария, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
По данным Госавтоинспекции столицы, водитель автомобиля "Газель" столкнулся с эвакуатором, который ехал в попутном направлении.
"После столкновения "Газель" заехала на кабину эвакуатора, водитель которого от полученных травм скончался", – говорится в сообщении ГИБДД в телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы, движение транспорта в районе аварии сильно затруднено.
"Движение по внешней стороне ТТК (на Нижегородской эстакаде) осуществляется по одной полосе из четырех", – отметили в Дептрансе.
Водителей попросили выбирать пути объезда. Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в ТиНАО произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Из съехавшего в кювет автобуса были эвакуированы 10 человек, включая двоих детей. В районе аварии было ограничено движение транспорта.
Один человек погиб в результате аварии на ТТК
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