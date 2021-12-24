Один человек погиб в результате ДТП на Нижегородской эстакаде

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Нижегородской эстакаде в Москве произошла авария, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

По данным Госавтоинспекции столицы, водитель автомобиля "Газель" столкнулся с эвакуатором, который ехал в попутном направлении.

"После столкновения "Газель" заехала на кабину эвакуатора, водитель которого от полученных травм скончался", – говорится в сообщении ГИБДД в телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы, движение транспорта в районе аварии сильно затруднено.

"Движение по внешней стороне ТТК (на Нижегородской эстакаде) осуществляется по одной полосе из четырех", – отметили в Дептрансе.

Водителей попросили выбирать пути объезда. Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в ТиНАО произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Из съехавшего в кювет автобуса были эвакуированы 10 человек, включая двоих детей. В районе аварии было ограничено движение транспорта.

