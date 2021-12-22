Рейсовый автобус перевернулся на Варшавском шоссе в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на Варшавском шоссе в ТиНАО, сообщает ТАСС.

Речь идет об автобусе маршрута № 1 033. После удара он съехал в кювет и перевернулся. Эвакуированы 10 человек, включая двоих детей. Информация о пострадавших уточняется.

По информации агентства, ДТП произошло в районе поселения Кленовского. На место ожидается прибытие медиков. Движение транспорта ограничено по двум полосам.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы в аварии на 31-м километре МКАД. Там фура врезалась в две "Газели".

Одна из них буксировала другую, пока водители не остановились, чтобы проверить сцепку. В тот момент, когда они осматривали трос между своими автомобилями, в машины врезался большегруз.

До этого в результате аварии на 64-м километре МКАД с участием четырех автомобилей пострадал один человек. Движение в районе аварии было затруднено. Проезд осуществлялся от трем полосам.

