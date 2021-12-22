Рейсовый автобус перевернулся на Варшавском шоссе в ТиНАО

16:02
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на Варшавском шоссе в ТиНАО, сообщает ТАСС.
Речь идет об автобусе маршрута № 1 033. После удара он съехал в кювет и перевернулся. Эвакуированы 10 человек, включая двоих детей. Информация о пострадавших уточняется.
По информации агентства, ДТП произошло в районе поселения Кленовского. На место ожидается прибытие медиков. Движение транспорта ограничено по двум полосам.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы в аварии на 31-м километре МКАД. Там фура врезалась в две "Газели".
Одна из них буксировала другую, пока водители не остановились, чтобы проверить сцепку. В тот момент, когда они осматривали трос между своими автомобилями, в машины врезался большегруз.
До этого в результате аварии на 64-м километре МКАД с участием четырех автомобилей пострадал один человек. Движение в районе аварии было затруднено. Проезд осуществлялся от трем полосам.
В ТиНАО перевернулся рейсовый автобус
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