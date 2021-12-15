Шесть человек пострадали в ДТП с участием пяти машин на Киевском шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пять автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

"Водитель автомобиля такси, следуя в сторону области, в районе 31-го километра Киевского шоссе не справился с управлением и совершил выезд на встречную сторону движения через технологический разрыв ограждения. В результате он совершил столкновение с четырьмя транспортными средствами – тремя легковыми автомобилями и грузовиком", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе трое детей. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД.

Водителей предупредили, что в районе аварии затруднено движение: в центр оно производится только по одной полосе. В область затруднений в движении нет.

Ранее на 64-м километре МКАД произошло столкновение четырех автомобилей. По некоторой информации, участниками ДТП стали три легковых машины и одна грузовая.

Движение в районе аварии было затруднено. Проезд осуществлялся по трем полосам.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. О его состоянии информации не поступало.

