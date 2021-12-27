Киевское шоссе перекрыли из-за горящего бензовоза

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Движение транспорта полностью перекрыто на Киевском шоссе в обоих направлениях из-за горящего бензовоза. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На месте работают оперативные службы. Перекрытый участок можно объехать по Центральной улице и улице Александра Печерского. По возможности просим вас избегать поездок в этот район", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что городские автобусы объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе. Пассажиров попросили быть внимательнее и слушать объявления водителей.

ЧП произошло на 36-м километре Киевского шоссе. Там происходит факельное горение высотой около пяти метров, существует угроза взрыва. В столичном главке МЧС уточнили, что пожарные приступили к ликвидации возгорания.

Водителя бензовоза госпитализировали с ожогами.

