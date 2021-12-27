Грузовик с пропаном загорелся на Киевском шоссе в ТиНАО

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В районе 40-го километра Киевского шоссе в ТиНАО загорелся грузовик с цистерной с жиженным газом, движение на трассе перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

"В настоящее время движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто. Сотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе", – говорится в сообщении.

В столичном главке МЧС уточнили, что пожарные приступили к ликвидации возгорания. Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 12:16.

"Информации о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", – отметили в МЧС.

В Дептрансе добавили, что из-за происшествия по Боровскому шоссе следуют с опозданием автобусы № 304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к. Москвичей попросили быть внимательными, слушать объявления водителей.

Ранее два человека пострадали в аварии с участием двух автомобилей на пересечении улиц 1-я Тверской-Ямской и Бутырский Вал в центре Москвы. Сообщалось, что в результате произошедшего одна из иномарок загорелась.