Машина аэродромного обслуживания загорелась в Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево загорелся автомобиль аэродромного обслуживания, перевозивший продукты питания для самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Причиной ЧП стало замыкание электрооборудования в кабине машины. Водитель быстро покинул транспортное средство, он не пострадал.

Уточняется, что пожар удалось оперативно потушить.

Это не первый инцидент в Шереметьево за последние дни. Накануне утром пассажирский Boeing столкнулся с автомобилем противообледенительной обработки, в результате чего последний перевернулся. Травмы получил водитель, он доставлен в больницу. Среди находившихся на борту пострадавших нет.

Предварительной причиной происшествия называют недопонимание между водителем противообледенительной машины и командиром воздушного судна. В "Аэрофлоте" рассказали, что повредивший машину самолет в настоящее время отстранен от полетов.

В связи со случившимся в аэропорту инициировали служебное расследование инцидента. По факту инцидента доследственную проверку организовало Западное МСУ на транспорте СК РФ. Также проверку организовала прокуратура. Сотрудники ведомства намерены оценить действия служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, а также хэндлинговых компаний, готовящих самолеты к полетам.

