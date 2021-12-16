Названа предположительная причина инцидента со служебным автомобилем в Шереметьево

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Причиной происшествия в аэропорту Шереметьево могло стать недопонимание между противообледенительными машинами и командиром воздушного судна. Об этом Москве 24 рассказал источник.

По его данным, в настоящее время забираются записи с регистраторов. Будут устанавливаться обстоятельства произошедшего.

"Парень (водитель служебной машины. – Прим. ред.) жив, сломал руку. Повреждена вторая рука тоже. Самое главное, что человек жив", – подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево пассажирский Boeing столкнулся с автомобилем противообледенительной обработки. В результате машина опрокинулась на бок. Травму получил водитель автомобиля, в самолете пострадавших нет.

Предполагается, что в момент происшествия лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу. Он должен был вылететь в Канкун, однако из-за ЧП борт пришлось заменить.

