Названа предположительная причина инцидента со служебным автомобилем в Шереметьево

11:56
Фото: телеграм-канал Baza
Причиной происшествия в аэропорту Шереметьево могло стать недопонимание между противообледенительными машинами и командиром воздушного судна. Об этом Москве 24 рассказал источник.
По его данным, в настоящее время забираются записи с регистраторов. Будут устанавливаться обстоятельства произошедшего.
"Парень (водитель служебной машины. – Прим. ред.) жив, сломал руку. Повреждена вторая рука тоже. Самое главное, что человек жив", – подчеркнул источник.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево пассажирский Boeing столкнулся с автомобилем противообледенительной обработки. В результате машина опрокинулась на бок. Травму получил водитель автомобиля, в самолете пострадавших нет.
Предполагается, что в момент происшествия лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу. Он должен был вылететь в Канкун, однако из-за ЧП борт пришлось заменить.
В Шереметьево перевернулся автомобиль для обработки самолетов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: