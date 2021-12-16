Boeing столкнулся со служебным автомобилем в Шереметьево

В Шереметьево перевернулся автомобиль для обработки самолетов

Пассажирский Boeing столкнулся с автомобилем противообледенительной обработки в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

В результате машина опрокинулась на бок. Травму получил водитель автомобиля, в самолете пострадавших нет.

Уточняется, что в момент происшествия самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу, он должен был вылететь в Канкун. Борт пришлось заменить.

Ранее в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку.

На борту находились 32 пассажира и 3 члена экипажа. Пострадавших нет. По факту произошедшего транспортная прокуратура Челябинска инициировала проверку.