Стала известна официальная причина обледенения самолета S7

Фото: depositphotos/Shebeko

В Федеральном агентстве воздушного транспорта назвали официальную причину обледенения самолета авиакомпании S7. Об этом в четверг, 9 декабря, со ссылкой на соответствующий документ сообщает газета "Известия".

По данным ведомства, при подготовке авиалайнера к полету, от обледенения были обработаны только поверхности крыла и стабилизатора самолета, при этом удаление снега с поверхности фюзеляжа не производилось.

Как рассказали изданию в Росавиации, скоплению большого количества снега поспособствовало то, что самолет провел на стоянке 2,5 часа в условиях выпадения ливневого дождя. После включения обогрева лобовых стекол снег растаял, поэтому в условиях руления при низкой температуре появился слой намерзшего льда.

"Эти наросты льда привели к искажению воздушного потока при входе в ППД после взлета самолета, что привело к отказу трех систем управления в режим минимального функционирования, отключению автопилота и автомата тяги", – заявили в ведомстве.

Самолет S7, летевший из Магадана в Новосибирск, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска 2 декабря. Во время полета лайнер стал раскачиваться, а система уведомила об опасности сваливания и обледенении двух двигателей. Судно потеряло 2,7 тысячи метров высоты, его пришлось сажать на ручном управлении.

Ранее сообщалось, что Росавиация порекомендовала авиакомпаниям и аэропортам запретить полеты самолетов при наличии на них снега после инцидента с обледенением лайнера компании S7.