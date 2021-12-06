Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением лайнера S7

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Глава Росавиации Александр Нерадько поручил провести расследование обстоятельств и причин инцидента с обледенением самолета авиакомпании S7. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение провести расследование обстоятельств и причин серьезного авиационного инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 320-271N авиакомпании "Сибирь", выполнявшего 2 декабря полет по маршруту Магадан – Новосибирск", – говорится в сообщении.

Расследованием ЧП будет заниматься центральный аппарат ведомства. Специалисты проанализируют качество противообледенительной обработки в аэропорту Магадана, а также погодные условия в районе воздушной гавани в момент инцидента. Помимо этого, наземные и бортовые средства объективного контроля направят в ФАУ "Авиарегистр России", где проведут математическое моделирование произошедшего.

Лайнер авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска. На борту находились 199 человек.

Во время полета самолет стал раскачиваться, а система уведомила об "опасности сваливания" и обледенении двух двигателей. Судно потеряло 2,7 тысячи метров высоты. Сажать лайнер пришлось на ручном управлении, посадка прошла благополучно.

