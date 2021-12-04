Аварийно севший в Иркутске самолет S7 обработали автомобильной "незамерзайкой"

Аэробус А321 авиакомпании S7 Airlines, который едва не рухнул при перелете из Магадана в Новосибирск, перед рейсом обработали автомобильной незамерзайкой. Это одна из версий причин, которые могли привести к катастрофе.

Самолет, но котором летели 200 пассажиров, совершил аварийную посадку в Иркутске. Во время полета машина превратилась в кусок льда и стала падать. Лайнер фактически провалился в воздухе на три километра. Пилотам с трудом удалось выровнять и посадить самолет.

Предполагают, что перед полетом корпус лайнера обработали не специальным реагентом, а стеклоомывателем для автомобиля. Есть информация, что техник, который отвечал за подготовку самолета, сейчас в бегах.

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