Открывший стрельбу после дорожного конфликта в центре Москвы мужчина задержан

Задержан мужчина, открывший стрельбу после дорожного конфликта на 2-й Брестской в центре Москвы. Об этом сообщили в МВД.

Один человек после инцидента был госпитализирован. В городе объявляли план "Перехват". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.