Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. Об этом он заявил в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

"Огромное количество нашей молодежи он вовлекает в свою сферу общения ", – отметил он.

Ранее сообщалось, что музыкальному лейблу Rhymes Music грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей по делу о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея.

В пресс-службе Зюзинского суда Москвы пояснили, что в тексте находящегося в открытом доступе трека Элджея Hello Kitty упоминаются наркотики, а в песне Моргенштерна "Виски на завтрак" имеется положительная характеристика их употребления.

