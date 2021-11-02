Рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании – СМИ

Фото: instagram.com/official_yung_trappa

В Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa по подозрению в изнасиловании девушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

26-летнего Владислава Ширяева якобы задержали в арендованном доме отдыха в поселке Подборовье Выборгского района. При этом официального подтверждения информации на данный момент нет.

Известно, что рэпер уже привлекался к ответственности за распространение наркотиков. В 2015 году его приговорили к пяти годам и семи месяцам колонии.

Ранее Дмитрий Певцов пообещал, что займется проблемой пагубного влияния рэперов на российскую молодежь. По его мнению, среди таких исполнителей есть те, которые несут гадость и тьму, их нужно на год-два отправлять в тюрьму. Позднее на это предложение отреагировал рэпер Нигатив.

