Рэпер Нигатив ответил на призыв Певцова сажать рэп-исполнителей за сатанизм

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Рэпер Нигатив в разговоре с Москвой 24 назвал заявление актера Дмитрия Певцова о тюрьме для рэп-исполнителей, несущих бесовщину, громким и опрометчивым.
Ранее актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в интервью телеканалу "Спас" пообещал, что займется проблемой "пагубного влияния рэперов" на российскую молодежь. По его мнению, среди таких исполнителей есть те, кто несут гадость и тьму. Певцов считает, что их нужно на год-два отправить в тюрьму.
Рэпер добавил, что не понимает, почему многие так предвзято относятся к этому стилю. "Мне сложно сказать, почему сейчас такое отношение к рэп-музыке, наверное, исходя из отношения к музыке самых ярких и востребованных представителей", – размышляет он.
При этом сам Нигатив нормально относится к современным рэп-исполнителям. "Я спокойно отношусь к современным представителям. Как и во все времена, есть талантливые исполнители, есть бездарные. Талантливых меньше, бездарных много. Моргенштерн – очень талантливый коммерсант и музыкальный продюсер, который продюсирует сам себя", – заключил он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал "дном" кумиров российской молодежи. По его мнению, сегодня можно видеть, как смещаются акценты. Аксенов задался вопросом о том, кто будет реализовывать различные государственные программы через 10 лет, и пришел к выводу, что кумиры нынешней молодежи не в состоянии это делать.
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