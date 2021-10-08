Российский писатель раскритиковал лауреата Нобелевской премии по литературе

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Нобелевскую премию по литературе присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, вероятнее всего, по политическим причинам. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал драматург и эссеист Евгений Попов.

По его словам, этого автора в России и мире практически никто не знает.

"Боюсь ошибиться, но решение это, скорее, опять политическое, как и в случае, например, со Светланой Алексиевич. Я пытался читать его по-английски – скукота. Но это мое частное мнение", – поделился Попов.

Кроме того, писатель считает, что к Нобелевской премии стоит относиться с меньшей долей серьезности. По его словам, в разные времена она не замечала выдающихся писателей.

"В свое время ее не заинтересовали Толстой и Джойс. В нынешние времена – Фазиль Искандер, Петер Эстерхази, Саша Соколов. Тусовка!" – отметил Попов.

При этом в пресс-службе издательства "Эксмо-АСТ" подчеркнули, что Абдулразак Гурна действительно пока не был известен российскому читателю, однако любые премии играют большую роль в популяризации литературы и позволяют предоставить читателю книжную новинку.

Ранее сообщалось, что Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года. Премия присуждена писателю "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов".

