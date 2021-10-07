Эксперт прокомментировала присуждение Нобелевской премии танзанийскому писателю

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Шведская королевская академия, которая присудила Нобелевскую премию по литературе танзанийскому литератору Абдулразаку Гурне, открыла писателя, обделенного общемировым вниманием. Об этом заявила шеф-редактор "ЛитРес" Екатерина Писарева.
Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов".
По словам Писаревой, Нобелевская академия в очередной раз разрушила все ожидания. Эксперт подчеркнула, что Гурна оказался вторым чернокожим автором после Тони Моррисон, которая получила премию в 1993 году.
"Писатели всего мира пытаются проработать опыт угнетения, сексуального, социального и политического насилия, замешанного на историческом прошлом. Последствия колониального господства и то, как оно повлияло на судьбы беженцев, – вот что волнует нынешнего нобелевского лауреата, танзанийского писателя Абдулразака Гурну", – приводит слова Писаревой РИА Новости.
Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году. Его роман "У моря" вошел в лонг-лист Букеровской премии, а "Дезертирство" стал номинантом литературной премии писателей Содружества.
Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию в области физики 2021 года присудили за модель климата Земли. Обладателями первой части премии стали немец Клаус Хассельман и американец Сюкуро Манабе за физическое моделирование климата Земли, а второй – итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи.
Нобелевскую премию по литературе получил автор книг о беженцах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: