Эксперт прокомментировала присуждение Нобелевской премии танзанийскому писателю

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Шведская королевская академия, которая присудила Нобелевскую премию по литературе танзанийскому литератору Абдулразаку Гурне, открыла писателя, обделенного общемировым вниманием. Об этом заявила шеф-редактор "ЛитРес" Екатерина Писарева.

Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов".

По словам Писаревой, Нобелевская академия в очередной раз разрушила все ожидания. Эксперт подчеркнула, что Гурна оказался вторым чернокожим автором после Тони Моррисон, которая получила премию в 1993 году.

"Писатели всего мира пытаются проработать опыт угнетения, сексуального, социального и политического насилия, замешанного на историческом прошлом. Последствия колониального господства и то, как оно повлияло на судьбы беженцев, – вот что волнует нынешнего нобелевского лауреата, танзанийского писателя Абдулразака Гурну", – приводит слова Писаревой РИА Новости.

Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году. Его роман "У моря" вошел в лонг-лист Букеровской премии, а "Дезертирство" стал номинантом литературной премии писателей Содружества.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию в области физики 2021 года присудили за модель климата Земли. Обладателями первой части премии стали немец Клаус Хассельман и американец Сюкуро Манабе за физическое моделирование климата Земли, а второй – итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи.