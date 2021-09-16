Глава Крыма назвал "дном" кумиров российской молодежи

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Глава Крыма Сергей Аксенов, считает неправильным выбор современной российской молодежью своих кумиров, поскольку последние не приносят никакой пользы обществу. Об этом сообщает News.ru.

"Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес... Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят", – возмутился чиновник.

Он задался вопросом о том, кто будет реализовывать различные государственные программы через 10 лет, и пришел к выводу, что кумиры нынешней молодежи будут не в состоянии это делать. Он назвал их "бездельниками и тунеядцами", отметив, что они обеспечивают деградацию российского общества.

Аксенов считает, что в настоящее время одним из основных вопросов в стране является подготовка кадров, поскольку сегодня на поток поставлена пропаганда быстрого заработка, не требующего особых усилий.

Ранее стало известно, что молодые люди чаще всего используют "Пушкинскую карту", позволяющую за счет средств проекта посещать культурные места по всей России, для покупки билетов в театр. Средний чек при оплате картой составляет 1,5 тысячи рублей.

