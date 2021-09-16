Глава Крыма назвал "дном" кумиров российской молодежи

Фото: kremlin.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов, считает неправильным выбор современной российской молодежью своих кумиров, поскольку последние не приносят никакой пользы обществу. Об этом сообщает News.ru.
"Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес... Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят", – возмутился чиновник.
Он задался вопросом о том, кто будет реализовывать различные государственные программы через 10 лет, и пришел к выводу, что кумиры нынешней молодежи будут не в состоянии это делать. Он назвал их "бездельниками и тунеядцами", отметив, что они обеспечивают деградацию российского общества.
Аксенов считает, что в настоящее время одним из основных вопросов в стране является подготовка кадров, поскольку сегодня на поток поставлена пропаганда быстрого заработка, не требующего особых усилий.
Ранее стало известно, что молодые люди чаще всего используют "Пушкинскую карту", позволяющую за счет средств проекта посещать культурные места по всей России, для покупки билетов в театр. Средний чек при оплате картой составляет 1,5 тысячи рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: