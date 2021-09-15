Факультет TikTok открылся в университете на Украине

Фото: twitter.com/mm_poplavskiy

Первый в мире факультет социальной сети TikTok открылся в Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ), сообщает News.ru.

Отмечается, что идейным вдохновителем создания факультета стал ректор вуза, а также украинский тиктокер Михаил Поплавский.

"Впервые на Украине и в мире мы открываем факультет TikTok в Университете культуры! Сегодня TikTok – это медиафеномен, самая популярная социальная сеть молодежи! Моя миссия – украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю Украины", – сообщил Поплавский.

Руководить проектом будет выпускница университета, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Она обратила внимание студентов на чрезвычайную востребованность нового образовательного направления.

"Университет культуры и Михаил Поплавский всегда в тренде. Сейчас мир очень быстро развивается, появляются новые соцсети, и ТikТоk держит лидирующие позиции. Если вы хотите быть лидерами по жизни, то ТikТоk – это ваша тема", – сказала Можаева.

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