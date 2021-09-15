Факультет TikTok открылся в университете на Украине

15:06
Фото: twitter.com/mm_poplavskiy
Первый в мире факультет социальной сети TikTok открылся в Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ), сообщает News.ru.
Отмечается, что идейным вдохновителем создания факультета стал ректор вуза, а также украинский тиктокер Михаил Поплавский.
"Впервые на Украине и в мире мы открываем факультет TikTok в Университете культуры! Сегодня TikTok – это медиафеномен, самая популярная социальная сеть молодежи! Моя миссия – украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю Украины", – сообщил Поплавский.
Руководить проектом будет выпускница университета, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Она обратила внимание студентов на чрезвычайную востребованность нового образовательного направления.
"Университет культуры и Михаил Поплавский всегда в тренде. Сейчас мир очень быстро развивается, появляются новые соцсети, и ТikТоk держит лидирующие позиции. Если вы хотите быть лидерами по жизни, то ТikТоk – это ваша тема", – сказала Можаева.
Ранее на Украине младенцев стали помечать этикетками. В роддоме Нововолынска на бирках в виде этикеток начали писать имя, рост, вес, дата и время рождения ребенка, а также "состав": 50 процентов – мама, 50 процентов – папа.
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