Младенцев стали помечать этикетками в роддоме на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Нововолынской центральной городской больнице Украины младенцев стали помечать этикетками. Об этом сообщает News.ru.

На бирках в виде этикеток написаны имя, рост, вес, дата и время рождения ребенка, а также "состав": 50 процентов – мама, 50 процентов – папа. Кроме того, там присутствуют символы, характерные биркам от одежды: не гладить, не выжимать, не отбеливать, запрещена химчистка, разрешена стирка при +30 градусах.

"Как же это мило. Да? Сделано с любовью. Мы улучшаемся для вас!" – такими словами сопроводила больница эту новость.

Однако с такой идеей согласились не все. Одна из пользовательниц социальных сетей возразила в комментариях, что ребенок – человек, а не вещь. Она также задалась вопросом, как реагировать одиноким матерям на надпись "50 процентов – мама, 50 процентов – папа".

Ранее в СМИ распространились сообщения, что на зарубежных платформах выставлены на продажу откровенные снимки 13-летней девочки из Красноярска. Публикующая фото подростка представилась ее матерью, она же якобы общалась с желающими приобрести пикантный контент.

