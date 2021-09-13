Младенцев стали помечать этикетками в роддоме на Украине

16:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Нововолынской центральной городской больнице Украины младенцев стали помечать этикетками. Об этом сообщает News.ru.
На бирках в виде этикеток написаны имя, рост, вес, дата и время рождения ребенка, а также "состав": 50 процентов – мама, 50 процентов – папа. Кроме того, там присутствуют символы, характерные биркам от одежды: не гладить, не выжимать, не отбеливать, запрещена химчистка, разрешена стирка при +30 градусах.
"Как же это мило. Да? Сделано с любовью. Мы улучшаемся для вас!" – такими словами сопроводила больница эту новость.
Однако с такой идеей согласились не все. Одна из пользовательниц социальных сетей возразила в комментариях, что ребенок – человек, а не вещь. Она также задалась вопросом, как реагировать одиноким матерям на надпись "50 процентов – мама, 50 процентов – папа".
Ранее в СМИ распространились сообщения, что на зарубежных платформах выставлены на продажу откровенные снимки 13-летней девочки из Красноярска. Публикующая фото подростка представилась ее матерью, она же якобы общалась с желающими приобрести пикантный контент.
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