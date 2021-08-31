Мама девочки из Красноярска рассказала, как в Сети появились пикантные фото дочери

В Сети появилась информация о том, что мама 13-летней девочки из Красноярска на зарубежных сайтах для взрослых якобы продает откровенные фото своей дочери. Сейчас во всех обстоятельствах скандала разбираются следователи. Свою проверку начал и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае. Рассказываем подробности произошедшего, а также выясняем с психологами, как эта ситуация может отразиться на подростке.



Заработок не по годам?

В Telegram-каналах распространились сообщения, что на зарубежных платформах выставлены на продажу откровенные снимки 13-летней девочки из Красноярска. По данным СМИ, публикующая фото подростка представляется ее матерью, она же якобы общается с желающими приобрести пикантный контент.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

"Мы разбираемся. Однозначно мимо нас эта новость не прошла. Новость взбудоражила. Пока там много непонятного. Конечно, я уже провела планерку, конечно, мы уже определили порядок действий. Мне пока непонятен возраст, что было, а чего не было на самом деле. Надо разбираться. Разумеется, во взаимодействии с правоохранительными органами будем работать. Там имеются основания", – отмечается в сообщении Мирошниковой.

В своем Instagram омбудсмен заявила, что родители имеют право публиковать снимки своих детей, например, с целью продвижения в искусстве, спорте или же модельном бизнесе.





Ирина Мирошникова уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Но в данном случае мы увидели, что фотографии однозначно носят недвусмысленный характер. И интерес к этой ситуации я считаю вполне обоснованным.

К делу подключилась и прокуратура Красноярского края, которая организовала проверку после сообщений в СМИ. В ее рамках ведомство оценит, законно ли было размещение фотографий. Также будет установлено, присутствуют ли в деле признаки преступления, предусмотренные статьей Уголовного кодекса "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение допущенных нарушений закона", – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что ранее из-за соответствующих снимков уже заводили уголовное дело, но тогда его закрыли. Сейчас председатель СК России Александр Бастрыкин отдал поручение предоставить ему доклад о комплексе проведенных тогда следственных экспертиз и действий.



Реальная порнография или фотошоп?

По словам мамы 13-летней девочки Ирины, год назад правоохранители действительно завели уголовное дело после обнаружения порнографических снимков в интернете. Об этом она заявила в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Выяснилось, что это фотошоп. Виновных найти невозможно, потому что это на американском сайте было, где все используют VPN. Такого фотошопа там много... Когда я обнаружила этот форум, все стало понятно, что это они (участники форума. – Прим. ред.) пишут анонимки и просят заблокировать и Instagram, и сайт, и все остальное", – объяснила женщина.

Вместе с тем Ирина рассказала, что организаторы местного форума, на котором сейчас активно обсуждается ситуация, якобы намеренно не удаляют поддельные снимки, используя ситуацию в своих корыстных целях. По словам женщины, она подала жалобу в прокуратуру и следственный отдел еще две недели назад.





Ирина мама 13-летней девочки Я попросила администратора сайта удалить это звено и прекратить травлю. Но вместо этого она выставила на главную страницу сайта все, что нарыла в темном интернете. Для обсуждения этой темы, чтобы попасть на этот форум, каждый должен заплатить по 800 рублей. И я заплатила ей, чтобы посмотреть, как они издеваются над моим ребенком... Я подала жалобу на хостинг сайта, и их заставили убрать фотографии моей дочери.

На форуме говорится, что Ирина якобы оформила ИП под видом деятельности "исполнительское искусство" и публиковала откровенные фото своего ребенка, для просмотра которых необходимо было заплатить.

Факт продажи снимков своей дочери женщина подтвердила, передает сайт "Комсомольская правда". Но эти фото продаются только модельным агентствам в эстетических целях для формирования портфолио будущей модели, утверждает Ирина. Для этого она создала специальный сайт. Кроме того, весь контент прошел необходимую экспертизу, подчеркнула женщина.

"Все фотографии на этом сайте являются моими авторскими работами. Мои фотосессии защищены в Америке в офисе Copyright. Вот таким образом, достаточно большими объемами, я получаю сертификаты на мои фотографии, доказывая тем самым, что фотографии на моем сайте не только являются моими авторскими работами, но также несут достаточно художественный смысл, чтобы пройти такую регистрацию", – приводит ее слова издание.

По мнению пользователей Сети, даже без учета пикантности снимков фотографии 13-летней девочки выглядят чересчур откровенно. На них ребенок в коротких юбках и на высоких каблуках принимает двусмысленные позы. Всем возмущенным женщина объяснила, что имеет полное право выбирать, где и когда размещать снимки дочери.

"На то я и мать. Я также имею право свободно удалять их, если решу, что этим фотографиям здесь не место. Но я никогда не трогаю фотографии чужих детей, потому что это статья", – подытожила она.



Последствия для ребенка

Детский и семейный психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 рассказала, что такие истории для детей, как правило, становятся травмирующим опытом.

"13 лет – подростковый возраст, когда ребенку очень важно мнение окружающих сверстников, их принятие, если что-то становится публичным и известным, то как они к этому отнесутся... Ребенка могут как заклеймить, так и сделать героем, жертвой положения", – сказала эксперт.





Наталья Наумова детский и семейный психолог В большинстве случаев все заканчивает плачевно, потому что обязательно находятся люди, которые начинают по этому поводу смеяться, писать гадости и ребенку, и маме... Это дает определенные переживания, потому что в подростковом возрасте контрастное восприятие, без полутонов. У ребенка могут возникнуть суицидальные наклонности. Он также может захотеть уйти из дома.

По мнению специалиста, в такой ситуации маме, если она действительно ни в чем не виновата, необходимо до конца отстаивать свою позицию, тем самым защитить своего ребенка. Кроме того, сейчас девочке необходима поддержка и работа с психологом, подчеркнула Наумова.

Эксперт порекомендовала родителям не публиковать в интернете двусмысленные снимки своих детей, поскольку это чревато последствиями. "Такие фото условно интимного характера будут вызывать интерес у взрослых мужчин с педофилическими наклонностями, неуверенных в себе, которые не могут выстроить нормальных отношений с женщинами. Когда снимки попадают в такие руки, они уже дальше будут фотошопить и додумывать", – объяснила психолог.





Наталья Наумова детский и семейный психолог Вообще перед тем, как публиковать детские снимки, надо посоветоваться с ребенком, согласен ли он на это, учитывать его интересы, потому что иногда это может травмировать.

В качестве примера подобных травм эксперт привела ситуации, когда родители в соцсетях делятся снимками своих детей с пляжа. "Или иногда бывает, что мама шлет фото ребенка в плавках родственникам, а он потом рыдает. Именно такие ситуации порой становятся причиной обращения к психологу", – пояснила специалист.

Лучше всего делиться в соцсетях снимками детей, где видно, что ребенок хорошо одет и этот контент не вызывает никаких сомнений, подытожила Наумова.