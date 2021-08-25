Мальчик с обложки альбома Nirvana подал иск на группу за сексуальную эксплуатацию

Фото: телеграм-канал Mash
Спенсер Элден, появившийся в возрасте четырех месяцев на обложке альбома Nevermind американской группы Nirvana, подал иск на музыкантов в федеральный суд Лос-Анджелеса. По его мнению, изображение, размещенное на обложке, нарушает федеральное уголовное законодательство о детской порнографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Дедлайн".
Альбом Nevermind вышел в 1991 году. На его обложке изображен обнаженный младенец, плывущий под водой к долларовой банкноте на рыболовном крючке.
В своем иске Элден заявляет, что "его личность и имя навсегда будут связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которой он подвергся, будучи несовершеннолетним, которая – распространялась и продавалась по всему миру с его детских лет и по настоящее время".
Спенсер Элден полагает, что ответчики умышленно создали и распространили материалы с детской порнографией. Он отмечает, что музыканты также не приняли никаких мер для его защиты, предотвращения его сексуальной эксплуатации и продажи изображения.
Отмечается, что родители Элдена не подписывали разрешение на использование фотографии своего сына. Самому Элден не отчисляли никаких выплат, помимо 200 долларов, которые его родители получили в день съемки.
Элден подал иск против 17 ответчиков, в числе которых бывшие участники группы, фотограф, а также звукозаписывающие компании, включая Universal Music Group. От каждого ответчика Элден требует компенсацию в размере 150 тысяч долларов.
Ранее появилась информация о том, что песни Цоя, а также хиты групп The Beatles и Queen могут стать частью школьной программы. Об этом говорилось в новых рекомендациях, опубликованных министерством культуры.
В Госдуме такую инициативу раскритиковали. Позже стало известно, что список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", был опубликован на сайте министерства культуры по ошибке.
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