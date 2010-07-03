Во Всероссийском фонде образования оценили идею проходить в школах песни Queen и Nirvana

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков прокомментировал Москве 24 пилотный проект Минпросвещения и Минкультуры, посвященный изучению творчества зарубежных рок-музыкантов в российских школах. По его мнению, это верное решение, потому что, в частности, The Beatles были целым явлением, и не просто музыкальным, но и социальным в жизни западной молодежи.
"Я думаю, что сегодня многие музыканты могли войти в эту копилку, но с учетом того, что многие дети болеют западной музыкой, то, может быть, им решили это объяснить, рассказать об этих течениях, об истоках", – считает эксперт.
Комков подчеркнул, что в таких нововведениях нет ничего плохого, а с творчеством зарубежных музыкантов нужно знакомиться в первую очередь в воспитательных целях. "Надо, чтобы молодежь не копировала слепо западный опыт, а понимала, как, что и откуда возникло, – отметил он. – Они знают только саму музыку, но не знают историю группы, как она возникла, той эпохи. Об этом надо детям рассказывать, что музыканты были не просто какие-то хулиганы, шпана, которая схватила гитары. Это были ребята, которые своими песнями высказывали протест к тому, что происходило в общественной жизни".
Ранее в культурный норматив школьника включили песню All you need is love группы The Beatles, Bohemian rhapsody группы Queen, Smells like teen spirit группы Nirvana, а также фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга.
Пилотный проект министерства просвещения и министерства культуры "Культурный норматив школьника" стартовал в восьми регионах России – Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.
Его идея заключается в том, что в течение учебного года школьники будут посещать выставки, спектакли и киносеансы. Для школьников утвердят специальный список произведений по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Школьники самостоятельно выберут для себя интересные произведения искусства.
Так, школьникам предлагается изучать картины Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, иконы Андрея Рублева, полотна Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли, скульптуру "Медный всадник" Этьена Мориса Фальконе, "Самсона" Михаила Козловского и другие.
В перечне для учеников младших классов присутствуют опера "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, балет "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Из зарубежной музыки в список включили оперу "Волшебная флейта" Моцарта.
В список для школьников старших классов, помимо творчества зарубежных исполнителей, попали также песни Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Андрея Макаревича. Также в перечне мультфильмы Федора Хитрука, Константина Бронзита, Александра Татарского.
Из фильмов рекомендованы "Баллада о солдате" Григория Чухрая, "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой, "Иваново детство" Андрея Тарковского, "Общество мертвых поэтов" Питера Уира, "Унесенные призраками" Хаяо Миядзяки, "Список Шиндлера" Стивена Спилберга и другие.
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