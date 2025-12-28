Форма поиска по сайту

28 декабря, 08:19

Транспорт

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В России с 1 января 2026 года вступят в силу новые требования ГОСТ, которые будут устанавливать правила использования дорожных знаков, разметок и светофоров. Данный документ размещен на сайте Росстандарта.

Например, появится знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности", который будет предупреждать водителей о скорости, необходимой для проезда на участке, где фиксируются искусственные неровности. Благодаря этой мере удастся в 2 раза уменьшить число знаков в местах установки "лежачих полицейских".

Помимо этого, стоп-линии планируют организовывать не только в горизонтальном формате, но и в вертикальном. В свою очередь, на знаке "Время действия" можно будет указывать месяцы, в которые он действует, например, с сентября по апрель.

Также перед пешеходными переходами появится знак "Глухие", который означает, что неподалеку есть объекты, куда приходят глухие и слабослышащие люди. Кроме того, знак "Влажное, заснеженное покрытие" с изображением облака, дождя и снежинок планируют использовать вместе со знаком ограничения скорости во время непогоды.

Более того, предполагается, что на знаке "Парковка" теперь можно будет указывать способ размещения транспорта. В ведомстве указали, что это поможет в 2 раза уменьшить число дополнительных табличек в зонах парковки. Вносятся корректировки и в ширину парковочного места при последовательном оставлении машины вдоль дороги – она составит 2,25 метра вместо 2,5 метра.

В Росстандарте объяснили, что данные меры позволят повысить безопасность дорожного движения и облегчат восприятие сведений водителями и пешеходами.

Ранее в России предлагали закрепить приоритет электронных знаков и табло перед стационарными указателями. Соответствующие изменения по поручению кабмина готовят Минтранс, Росавтодор и МВД.

Например, водителям нужно будет соблюдать требования электронных табло об ограничении скорости, без оглядки на стационарные знаки. В правила могут внести и минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах, чтобы обеспечить участникам движения безопасность совершения обгона.

Электронные дорожные знаки станут обязательными в России

