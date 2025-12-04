Форма поиска по сайту

04 декабря, 09:23

Город

Более 4,7 тыс новых указателей установили в Москве в этом году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Более 3,6 тысячи домовых и свыше 1,1 тысячи городских указателей установили в Москве в 2025 году, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к объектам транспорта, больницам и поликлиникам, театрам и кинотеатрам, социальным учреждениям", – цитирует вице-мэра пресс-служба комплекса горхозяйства.

Вместе с этим в Москве продолжается развитие проекта историко-патриотической навигации. Например, в этом году установили 451 новый городской указатель и почти 1,3 тысячи информационных полей с QR-кодом. С помощью смартфона можно отсканировать его и получить информацию о достопримечательностях, связанных с Победой в Великой Отечественной войне, освоением космоса, покорением Арктики, наукой и искусством.

Вся навигация в городе соответствует единому стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично вписываются в архитектурное пространство улиц. Всего с момента старта программы создания единой навигационной системы в 2014 году на столичных улицах появилось более 123 тысяч новых указателей.

Ранее в московские трамваи добавили свыше 380 обновленных указателей. На них указан номер маршрута, все ключевые улицы и пересадки на метро. Названия расположены на одной строке, однако отдалены друг от друга для удобства восприятия.

"Это Москва. Инфраструктура": указатели

