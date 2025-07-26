Линейная напольная навигация впервые в истории появилась в метро Москвы

Фото: transport.mos.ru

Временная линейная напольная навигация появилась впервые в истории столичного метрополитена. Ее разместили на станции "Саларьево" Сокольнической линии в связи с закрытием участка, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Специалисты присвоили свои цвета измененным и временным маршрутам транспорта. В результате на станции сделали более 200 метров цветных полос, которые приведут пассажиров к необходимому выходу и автобусам КМ.



Кроме того, была использована стандартная навигация. На улице у станций метро 67 мобильных стоек подскажут путь до остановки и маршрут следования бесплатных автобусов. Вместе с тем на станциях Сокольнической линии разместили свыше 60 плакатов и 150 информационных указателей.

В период закрытия участка у станций дежурят инспекторы ЦОМП. Они готовы проконсультировать пассажиров, а также помочь маломобильным гражданам.

"Теперь не нужно обращать внимание на временные указатели, а достаточно идти по линии определенного цвета. Если мы получим положительную обратную связь от пассажиров, будем применять это решение и во время других изменений", – указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Поезда не ходят на участке Сокольнической линии от станции "Саларьево" до станции "Потапово" с 26 по 28 июля. Меры необходимы для внедрения в действующую инфраструктуру метро нового электродепо "Столбово", которое в дальнейшем будет обслуживать составы Троицкой линии.

На время закрытия пассажирам предложили воспользоваться бесплатными компенсационными маршрутами, Троицкой и Калужско-Рижской ветками или регулярными маршрутами наземного транспорта.

