Поезда не будут ходить между "Саларьево" и "Потапово" 26–28 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участок Сокольнической линии столичного метрополитена от станции "Саларьево" до станции "Потапово" будет закрыт 26–28 июля, предупредила пресс-служба Дептранса.

Меры необходимы для внедрения в действующую инфраструктуру метро нового электродепо "Столбово", которое в дальнейшем будет обслуживать составы Троицкой линии.

На время закрытия пассажирам предложили воспользоваться бесплатными компенсационными маршрутами, Троицкой и Калужско-Рижской ветками или регулярными маршрутами наземного транспорта.

"Ограничения пройдут преимущественно в выходные, когда людей в транспорте меньше. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты заранее", – добавил департамент.

Ранее сообщалось, что фасаду объединенного вестибюля станции метро "Комсомольская" к открытию Ленинградского вокзала вернут первоначальный вид. К настоящему моменту рабочие уже демонтировали часть окон и дверей фасада для последующей реставрации, а также приступили к зачистке и штукатурке.

Также специалисты планируют благоустроить территорию между станцией и Ленинградским вокзалом. Там выложат плиточное покрытие, которое сделает пространство цельным и аккуратным.