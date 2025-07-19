Собянин: завершена проходка первого участка Рублево-Архангельской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый участок строящейся Рублево-Архангельской линии метро полностью пройден, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, щит "София" закончил проходку второго, левого, перегонного тоннеля от станции "Звенигородская" до демонтажной камеры у "Шелепихи". Тоннелепроходческий комплекс прошел 348 метров менее чем за три месяца.

Градоначальник напомнил, что "София" уже проложила правый тоннель на этом участке в январе. Часть пути строители преодолели горным способом.

С окончанием данных работ завершилась вся механизированная проходка от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" протяженностью 4,8 километра. Оба тоннеля объединят с уже существующими.

Кроме того, уточнил Собянин, щиты "Натали" и "Виктория" совершили первый перегон между "Звенигородской" и "Народным Ополчением", а затем до "Бульвара Генерала Карбышева". Введение в эксплуатацию первого участка Рублево-Архангельской линии запланировано на 2026 год.

Ранее Собянин и президент Сбербанка Герман Греф дали старт возведению левого перегонного тоннеля указанной линии на территории района "СберСити". Щит пройдет от станции "Рублево-Архангельская" в сторону "Ильинской". Новая линия метро позволит улучшить транспортную доступность для горожан.