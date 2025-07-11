Сергей Собянин: в ближайшие годы столичное метро продолжит активно развиваться

Метро Москвы продолжит активно развиваться в ближайшие годы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на Кольцевой линии станция "Достоевская" будет достроена к 2030 году. По его словам, ее спроектировали еще в 1950-е годы и называться должна была "Площадь Коммуны". Однако из-за сложности проекта работы не начинали долгие годы.

Собянин добавил, что "Достоевская" расположится между "Проспектом мира" и "Новослободской" и станет 13-й станцией на Кольцевой линии метро.

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