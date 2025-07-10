Образовательный комплекс на 625 мест построят в Раменках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный комплекс, рассчитанный на 625 мест, появится в столичном районе Раменки. На проект его строительства уже получено положительное заключение экспертизы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание будет располагаться по адресу улица Лобачевского, земельный участок 120/1. Площадь учебного заведения составит более 11 тысяч квадратных метров. В комплекс войдут детский сад на 175 воспитанников и школа для 450 человек.

"Это будет четырехэтажное здание, состоящее из двух блоков с отдельными входными группами для дошкольного учреждения, а также для учащихся начальных и средних классов. Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство территории", – подчеркнул Ефимов.

По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, блок общеобразовательного учреждения будет рассчитан на 18 классов, в него войдут 8 классов начальной школы и 10 средней. В детском саду будет 7 групп.

На территории комплекса установят игровые и физкультурные площадки, поле для мини-футбола и площадку для проведения мероприятий.

Каждая групповая ячейка в детсаду будет предполагать игровую и спальную зоны, раздевалки, буфет и санузел. Также в нем сделают физкультурный зал с инвентарной и музыкальный зал.

В школе специалисты сделают универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также лабораторно-исследовательский комплекс, зал для проведения мероприятий, спортивное и гимнастическое помещения.

Ранее Сергей Собянин сообщил о строительстве в районе Внуково нового детского сада на 150 мест. Площадь здания составит свыше 3 тысяч квадратных метров. В новом учреждении появится 6 групп, медицинский блок, а также физкультурный и музыкальный залы. Помимо этого, планируется благоустройство и озеленение территории.

