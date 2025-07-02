Детский сад на 200 мест появится в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Коммунарке в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда № 7183 появится новый детский сад на 200 мест. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По данным вице-мэра, проект строительства уже согласован. Трехэтажное здание возведут на территории административно-делового центра "Коммунарка", которое находится в районе станции метро "Ольховая".

"Там создадут восемь групп, каждой из которых отведут отдельную групповую ячейку с игровой комнатой, спальной зоной и раздевалкой", – сказал Ефимов, добавив, что также будут готовы физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и пищеблок.

Детсад построят в рамках Адресной инвестиционной программы. Его планировка учитывает требования к проектированию соцобъектов, предполагается благоустройство прилегающей территории.

Как, в свою очередь, уточнил председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков, при проектировании объектов образования нужно уделять особое внимание пожарной безопасности. Данный проект отвечает всем соответствующим нормам и стандартам, заверил он.

"Планировка позволяет максимально быстро эвакуировать людей со всех этажей благодаря безопасным изолированным коридорам с противопожарными дверями", – пояснил Щербаков.

Кроме того, добавил он, систему вентиляции оборудуют противодымными клапанами.

Ранее в Филимонковском районе столицы было завершено строительство детского сада на 350 мест. Учреждение на улице Никитина войдет в состав школы № 2120.

Как отметил Сергей Собянин, специалисты стремились создать безопасную и комфортную среду. В отделке использовались экологичные и износостойкие материалы.

