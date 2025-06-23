Собянин рассказал, какой будет новая школа в Марьиной Роще

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Современная школа на 650 детей появится в столичном районе Марьина Роща, рассказал Сергей Собянин.

"Она расположится на улице Складочной, строительство планируем завершить в этом году", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Внутри образовательного учреждения предусмотрят многофункциональный зал для мероприятий, оборудуют медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы, два спортзала, столовую и лифты. При этом начальные классы будут отделены от старших учащихся.

Во дворе школы появится спортивная зона: стадион, площадки для баскетбола, волейбола, гимнастики и сдачи норм ГТО. На территории расположатся зоны для активного и тихого отдыха, а также для проведения мероприятий. Там же построят теплицу и многое другое.

С 2011 года в столице возвели 1 143 социальных объекта, включая 661 здание школ и детсадов. В частности, в Измайлове был открыт первый детский сад, выстроенный по модульной технологии. Развитие социальной инфраструктуры в городе не останавливается – за прошлый год были построены 49 образовательных учреждений.