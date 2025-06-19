Более 1,1 тыс социальных объектов построены в Москве с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2011 года в Москве за счет средств городской Адресной инвестиционной программы и благодаря частным инвестициям были построены 1 143 социальных объекта, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

При этом 661 здание из них являются школами и детскими садами, около 175 объектов относятся к сфере здравоохранения. Также было возведено 225 спортивных объектов и 82 объекта культуры.

"В частности, завершили строительство таких важных для столицы учреждений, как флагманский центр городской клинической больницы имени В. М. Буянова, Ледовый дворец в Мнёвниковской пойме, а также открыли в Измайлове первый детский сад, построенный по модульной технологии", – отметил Ефимов, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом развитие социальной инфраструктуры в городе не останавливается. За прошлый год совместными усилиями инвесторов и столичных властей были построены 49 образовательных учреждений, 17 спортивных и 9 культурных объектов. Кроме того, за первые 5 месяцев 2025 года построено свыше 10 объектов.

"Например, в районе Покровское-Стрешнево инвестор построил школу на 825 мест площадью более 12 тысяч квадратных метров", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Также на востоке города, в районе Косино-Ухтомский, появился многопрофильный медицинский центр, а в районе Бирюлево Восточное возвели физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью свыше 7 тысяч "квадратов". Последний был построен за счет внебюджетных источников.

Кроме того, с 2011 года в Москве возвели флагманские центры НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, такие же центры ГКБ имени В. В. Вересаева, № 15 имени О. М. Филатова и имени С. П. Боткина. В столице появился Международный центр самбо, Центр бокса в "Лужниках", Дворец спорта в Некрасовке, а также образовательный комплекс МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Вместе с тем за 5 последних лет столица реализовала на торгах свыше 8 400 коммерческих помещений и зданий, включая те, которые продавались с земельными участками. Общая площадь этих объектов превысила 1,7 миллиона "квадратов".

Лидером стал Центральный административный округ, где продали 1 300 объектов. Также в топ-3 вошли Западный и Восточный административные округа, где с торгов ушло примерно по 1 тысяче помещений и зданий.

