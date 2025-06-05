Более 90 спорткомплексов с бассейнами построили в Москве с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве построили 96 спорткомплексов с бассейнами с 2011 года. Они появились за счет бюджета города и частных инвесторов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В столице активно развивается инфраструктура для занятий плаванием. С 2011 года за счет городского бюджета построили 30 спортивных объектов с бассейнами, а инвесторы возвели еще 66", – подчеркнул вице-мэр.

В центре и на северо-востоке столицы возвели по 13 комплексов. При этом в прошлом году в городе было построено 10 спортивных объектов, а в ближайшие три года планируется возвести еще 15.

Значительная часть спорткомплексов находится около жилых кварталов, благодаря чему плавание становится доступным видом спорта для горожан.

"В 2024 году в Западном Дегунине возвели физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 14,3 тысячи квадратных метров. Здесь оборудовали несколько взрослых и детских бассейнов, в том числе для оздоровительных процедур и обучения плаванию", – указал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Рядом со станцией метро "Улица Горчакова" в Южном Бутове был построен спорткомплекс площадью свыше 5 тысяч квадратных метров. В нем появились универсальные залы, тренажерный зал, зал для кроссфита и 25-метровый бассейн. В Бирюлеве Восточном специалисты завершили строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) с бассейном, а на улице Павла Корчагина заработал ФОК "Стальной".

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в общей сложности с начала этого года в Москве было сдано четыре ФОКа. Инспекторы организовали около 30 выездных проверок, в результате чего были оформлены заключения о соответствии объектов утвержденным проектам.

Ранее сообщалось, что четыре спортивных масштабных проекта реализуются инвесторами на территории Мнёвниковской поймы. Для этого город выделил примерно 15 гектаров земли. Там будут построены ледовые площадки, футбольные поля, теннисный центр и иные объекты общей площадью более 150 тысяч квадратных метров.

