Новые спорткомплексы с бассейнами появятся на юго-востоке и востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ближайшие годы в Москве построят два новых спортивных комплекса в районах Выхино-Жулебино и Восточный. Специалисты уже приступили к их проектированию, сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Комплекс в районе Выхино-Жулебино расположится на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля. Его площадь составит 8,6 тысячи квадратных метров.

"В здании разместятся бассейны, ледовое поле, зал общей физической подготовки, раздевалки, а также медицинские, технические и административные помещения. Пропускная способность спорткомплекса составит не менее 204 человек в смену", – поделился Александров.

Второй спорткомплекс площадью 4 тысячи квадратных метров будет возведен по адресу улица 9 мая, владение 28. Внутри него разместят два бассейна, зал общей физподготовки площадью примерно 200 "квадратов", буфет, раздевалки, медицинские, административные и технические помещения. Комплекс сможет принять за одну смену 116 человек.

В столичном районе Коньково также появится современный многофункциональный комплекс. Территория под будущую застройку располагается по адресу улица Введенского, владение 5А. В состав комплекса предельной площадью около 41 тысячи квадратных метров могут войти физкультурно-оздоровительный центр, паркинг и помещения для управы района.

Кроме того, четыре спортивных масштабных проекта реализуются инвесторами на территории Мнёвниковской поймы. Для этого город выделил примерно 15 гектаров земли. Там будут построены ледовые площадки, футбольные поля, теннисный центр и иные объекты общей площадью более 150 тысяч квадратных метров.