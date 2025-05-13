Спорткомплекс с регбийной ареной построят в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выделит участок в Мнёвниковской пойме для возведения многофункционального комплекса, где будет арена для регби. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На территории района Хорошёво-Мнёвники появятся ледовые арены, центр подготовки футбольных сборных команд, теннисный центр и другие объекты.

"В составе спортивного кластера на территории Мнёвниковской поймы построят регбийный стадион с сопутствующей инфраструктурой в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Для этого город предоставит 4,34 гектара земли", – уточнил заммэра.

Кроме того, на данном участке появится общественно-деловой комплекс. Общая площадь объектов составит 140 тысяч квадратных метров.

Земельный участок располагается на улице Нижние Мнёвники недалеко от комплекса Международной академии хоккея Александра Овечкина.

"Земельный участок выделят инвестору на 5 лет – это максимальный срок реализации проекта. Здесь запланировано строительство регбийной арены с полем размером 122 на 80 метров и трибунами на 3 тысячи мест", – рассказала глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Рядом будет располагаться комплекс с офисной и торговой недвижимостью, а также гостиницей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реновации районных спортивных объектов в Москве. Он отметил, что всего планируется привести к новому стандарту 175 комплексов, в том числе 57 бассейнов. В 2024 году работы были завершены на 14 из них, в этом году планируется обновить еще два десятка спорткомплексов.

