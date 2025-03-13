Москва выделила РФС участок для строительства центра подготовки команд по футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выделила Российскому футбольному союзу (РФС) земельный участок под строительство центра подготовки команд. Он расположен недалеко от станции метро "Терехово", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, центр появится в составе крупного спортивного кластера, который формируется в Мнёвниковской пойме.

"Для строительства комплекса площадью почти 32,6 тысячи квадратных метров город предоставил РФС земельный участок на улице Нижние Мнёвники. В современном центре спортсмены смогут полноценно готовиться к международным соревнованиям и товарищеским матчам", – рассказал Ефимов.

Отмечается, что центр построят в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). В таком случае застройщикам предоставляются земельные участки без торгов.

Как пояснил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, участок площадью 6,05 гектара предоставлен РФС на пять лет. Согласно проекту, там планируется размещение четырех полноразмерных футбольных полей с подогревом, а также основного и вспомогательного корпусов.

"На прилегающей территории появится парковка для сотрудников и гостей комплекса, а также для автобусов сборных команд и передвижных телевизионных станций для обеспечения прямых трансляций", – добавил Гаман.

В свою очередь, генсекретарь РФС Максим Митрофанов подчеркнул, что строительство подобного центра является важным событием для российского футбола. Проект в том числе предусматривает создание VAR-центра, который будет обслуживать все матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ), Кубка России и Первой лиги.

Ранее Сергей Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" с 50-метровым бассейном на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе столицы. Стройка заняла 1,5 года – специалисты приступили к возведению комплекса в августе 2023 года. Здание построили за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Площадь спортивного объекта составляет 7 800 квадратных метров, внутри есть бассейн на 10 дорожек, предназначенный для спортивного и оздоровительного плавания.