Многофункциональный центр появится в районе Филевский Парк по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два земельных участка около Берегового проезда в Филевском Парке подпадут под редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ). Там создадут многофункциональный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В рамках редевелопмента создадут современное деловое пространство. Вложения в проект составят 55,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 1,7 миллиарда рублей", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

В результате работ в столичном районе создадут 3,7 тысячи рабочих мест. Участки располагаются в Береговом проезде, владении 4/6, строении 1, и владении 4, корпусе 3. Рядом находятся станции "Багратионовская" и "Фили" Филевской линии метро, а также платформа Фили первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, проект предполагает строительство 129 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. На территории также проведут благоустройство.

Ранее стало известно, что по программе КРТ реорганизуют часть бывшей промзоны Котляково в районе Царицыно. Работы пройдут на участке площадью 10,31 гектара. Всего планируется построить 210,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости. На первых этажах новостроек откроют магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса.

