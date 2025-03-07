Более 140 га реорганизуют в Москве в рамках 13 проектов решений о КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва приняла решение о реорганизации участков, суммарная площадь которых составляет 143,5 гектара, в рамках 13 проектов программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, полный список этих проектов был опубликован на сайте правительства столицы в феврале. Согласно документу, в мегаполисе появится около 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости.

"Все они проработаны городом и учитывают потребность районов в создании жилья и необходимой инфраструктуры, а также общественных пространств", – пояснил вице-мэр.

Ефимов уточнил, что реализация этих проектов потребует инвестиций в размере 856 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 72,9 миллиарда рублей. В результате будет создано свыше 35 тысяч рабочих мест.

Участки под строительство расположены в Восточном, Западном, Северо-Восточном, Центральном, Южном, Юго-Западном и Троицком административных округах. Всем владельцам земельных участков с объектами на них были направлены письма с предложением заключить договоры о КРТ.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что проекты решений предполагают возведение 1,6 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

"Еще почти 946 тысяч квадратных метров займут производства и объекты общественно-делового назначения, в том числе детские сады для 1,2 тысячи воспитанников, школы для 2 тысяч учеников, а также объекты медицины и спорта", – продолжил он.

Вместе с тем на всех участках будут созданы благоустроенные улицы и дворы, а также новые дороги, заключил Гаман.

В прошлом году по программе "Комплексное обустройство и развитие центральной части города" в центре Москвы появилось десять объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Среди них особенно выделяются два крупных проекта – велопешеходный мост, созданный в рамках концепции развития МГТУ имени Н. Э. Баумана, и пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, который соединяет стрелку Золотого острова с Крымской набережной.

В 2025-м ожидается реорганизация участка в столичном районе Солнцево. Там запланировано создание жилого квартала, где будут построены дома для целей программы реновации. Они появятся в рамках редевелопмента участка площадью 0,77 гектара.