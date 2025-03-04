Участок в Солнцеве будет реорганизован по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок в столичном районе Солнцево будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"На западе столицы запланировано создание жилого квартала, где будут построены дома для целей программы реновации. Они появятся в рамках редевелопмента участка площадью 0,77 гектара", – указал Ефимов.

Общие вложения в проект оцениваются почти в 5 миллиардов рублей. Ефимов уточнил, что это уже третий проект КРТ в Солнцеве. В рамках программы здесь планируется построить свыше 227 тысяч квадратных метров недвижимости и создать около 4 тысяч рабочих мест.

Территория, выделенная под проект, расположена на улице Щорса. Здесь могут построить более 30 тысяч "квадратов" жилья, при этом на первых этажах домов разместят коммерческие заведения – магазины, кафе, рестораны и другие бизнесы, уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"В результате город получит более 50 рабочих мест. Территорию возле жилых комплексов озеленят, также проложат дороги и обустроят площадки для детей и занятий спортом", – подчеркнул Гаман.

Кроме того, для новоселов будет доступна подземная парковка на 146 автомобилей. Общая площадь квартир в новостройках составит свыше 19 тысяч квадратных метров, что позволит переселить сюда около 700 москвичей, указал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Также в подъездах появятся помещения для колясок и консьержей.

Ранее стало известно о реорганизации другого участка в рамках КРТ, расположенного в Войковском районе Москвы. На Нарвской улице на месте устаревших построек возведут новую жилую недвижимость. Работы будут вестись на протяжении пяти лет. При этом вложения в развитие площадки составят около 3,24 миллиарда рублей.

