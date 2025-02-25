Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 10:23

Город

Москва планирует провести 9 аукционов на право КРТ в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве до конца 2025 года планируется провести девять аукционов на право комплексного развития территорий (КРТ) части бывших промзон, а также неэффективно используемых участков. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, привлеченные инвесторы смогут возвести в рамках проектов более 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В общей сложности объем инвестиций оценивается в 906 миллиардов рублей. После реорганизации участков будет создано порядка 14,5 тысячи рабочих мест, уточнил он.

На площадках планируется создать современные городские кварталы с необходимой инфраструктурой. Участки расположены в СВАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО.

За все время реализации программы КРТ проведено 25 аукционов на право редевелопмента территорий, рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, в торгах участвовали компании из Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга, Воронежа, Перми и других регионов.

Тем временем неэффективно используемый участок в Бабушкинском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ. Ожидается, что там сделают современный благоустроенный квартал с жильем. В общей сложности планируется возвести 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости.

Собянин рассказал, что Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости

Читайте также


город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика