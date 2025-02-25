Москва планирует провести 9 аукционов на право КРТ в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве до конца 2025 года планируется провести девять аукционов на право комплексного развития территорий (КРТ) части бывших промзон, а также неэффективно используемых участков. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, привлеченные инвесторы смогут возвести в рамках проектов более 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В общей сложности объем инвестиций оценивается в 906 миллиардов рублей. После реорганизации участков будет создано порядка 14,5 тысячи рабочих мест, уточнил он.

На площадках планируется создать современные городские кварталы с необходимой инфраструктурой. Участки расположены в СВАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО.

За все время реализации программы КРТ проведено 25 аукционов на право редевелопмента территорий, рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, в торгах участвовали компании из Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга, Воронежа, Перми и других регионов.

Тем временем неэффективно используемый участок в Бабушкинском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ. Ожидается, что там сделают современный благоустроенный квартал с жильем. В общей сложности планируется возвести 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости.