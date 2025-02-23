Семь бывших промзон реорганизуют в ЮВАО по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семь бывших промзон реорганизуют в ЮВАО по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Реорганизуют 184 гектара земли на части бывших промзон Карачарово, "Серп и Молот", Волгоградский Проспект, "Южный порт", Грайвороново, Курьяново и Выхино. Так, в рамках реализации 13 проектов КРТ планируется создать современные городские пространства со сбалансированной застройкой и рабочими местами", – отметил он.

По его словам, инвестиции составят 1,5 триллиона рублей, а ежегодный эффект ожидается на уровне 97,3 миллиарда рублей. Кроме того, после завершения строительства там развернут около 47 тысяч рабочих мест.

Так, проектами предусмотрен возведение более 4,8 миллиона "квадратов" недвижимости, 2,7 миллиона "квадратов" из которых – это жилье, уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Здесь, по его словам, также откроют общественно-деловые объекты и производства на площади почти 2,2 миллиона "квадратов".

Прилегающие территории планируют озеленить и благоустроить. Кроме того, для новых районов создадут улично-дорожную сеть.

Всего по программе КРТ в столице реализуют свыше 100 проектов.

Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости. Так, с 2011 года в городе построили 148,6 миллиона квадратных метров, среди которых 64,7 миллиона "квадратов" жилья, рассказал ранее Сергей Собянин. Одним из важных элементов градостроительного развития мэр назвал программу комплексного развития территорий. Так, к концу 2024 года в столице одобрили и начали реализовывать 108 проектов.

