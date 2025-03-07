Строительство здания администрации завершено в Филимонковском районе Москвы

Фото: пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы

В ТиНАО завершено строительство административного здания для сотрудников управы Филимонковского района. Объект возвели за счет средств столичной адресной инвестиционной программы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В связи с изменениями в административно-территориальном делении ТиНАО появилась необходимость быстрого переустройства инфраструктуры органов местного самоуправления. Так, в деревне Середнево возвели здание для управы Филимонковского района", – подчеркнул он.

Здание общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров появилось на улице Мешковский Лес рядом с магистральной автодорогой М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна.

На первом этаже объекта сделали кабинеты для приема посетителей с комфортной зоной ожидания, гардероб, зал для собраний и совещаний. На втором и третьем этажах находятся офисные и вспомогательные помещения.

По словам главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в новых административных центрах разместят и офисы "Мои документы", а также соцучреждения.

Между тем в ТиНАО до 2028 года построят и реконструируют восемь школ и пять детских садов в рамках адресной инвестиционной программы. В этом году планируется завершить строительство школы на 1,1 тысячи мест, дополнительного учебного корпуса для существующего объекта образования, а также реконструкцию зданий минимум двух образовательных организаций. Школы и детсады построят и реконструируют в шести районах ТиНАО.

