Восемь школ и пять детсадов построят и реконструируют в ТиНАО до 2028 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В ТиНАО до 2028 года построят и реконструируют восемь школ и пять детских садов в рамках адресной инвестиционной программы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В этом году планируется завершить строительство школы на 1,1 тысячи мест, дополнительного учебного корпуса для существующего объекта образования, а также реконструкцию зданий минимум двух образовательных организаций. Школы и детсады построят и реконструируют в шести районах ТиНАО, уточнил заммэра.

Как отметил Ефимов, объекты возводятся с соблюдением требований безопасности, экологичности и стандартов качества и оснащения. Во всех зданиях будут смонтированы системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации, управления эвакуацией, и появятся посты охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра.

"Предметно-пространственная среда организуется таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого воспитанника с учетом его склонностей, интересов и уровня активности. В учреждениях можно будет заниматься не только учебной, но и научно-исследовательской деятельностью", – заявил, в свою очередь, глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Сейчас на территории ТиНАО строятся пять школ. В них предусмотрены спортивные блоки с просторными залами для занятий физкультурой и гимнастикой, залы для проведения мероприятий, а также современные пищеблоки. Кроме того, на прилегающих территориях появятся благоустроенные школьные дворы со спортивными зонами и озеленением.

Детские сады будут оборудованы просторными групповыми ячейками, залами для занятий, кружковыми, спальнями, методическими и медицинскими кабинетами, раздевалками и буфетами. В зданиях также смонтируют игровые площадки и удобные выходы на улицу.

После присоединения ТиНАО к Москве там было построено более 160 новых образовательных объектов. Всего в округах столицы до 2028 года появится более 5,7 тысячи школьных и дошкольных мест.

Ранее город предоставил застройщику земельный участок в Молжаниновском районе, на котором появится здания для размещения социальных учреждений. Дом будет возведен на 3-й Подрезковской улице за счет средств городского бюджета, его площадь составит примерно 7,4 тысячи квадратных метров.

Между тем Сергей Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы на 2025 год. Благодаря принятым мерам, город сможет улучшить этот результат, а также обеспечить выпускникам школ конкурентные преимущества на рынке труда в условиях его трансформации и развития цифровых технологий.