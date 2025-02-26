Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы на 2025 год по итогам президиума столичного правительства, передает портал мэра и правительства столицы.

Москва занимает одну из ведущих позиций в мире по уровню школьного образования. Благодаря принятым мерам, город сможет улучшить этот результат, а также обеспечить выпускникам школ конкурентные преимущества на рынке труда в условиях его трансформации и развития цифровых технологий.

В городе будут увеличены нормативы финансирования на одного ученика в школах, чтобы повысить качество образования и выровнять нормативы для учеников с 5-го по 11-й класс. На это будет выделено 46 миллиардов рублей.

Также Собянин принял решение развивать систему математического и естественно-научного образования в школах, увеличить количество бюджетных мест в колледжах для выпускников 9-х классов из Москвы, чтобы поддержать интерес к среднему профессиональному образованию. Кроме того, планируется построить пять современных школ нового поколения.

Успехи учеников старших классов, колледжей и университетов во многом определяются качеством базового образования, полученного в начальной школе и в средних классах. Поэтому финансирование школ будет увеличено на 13% сверх текущего уровня. На эти цели из бюджета города будет выделено 46 миллиардов рублей.

Кроме того, в столице устанавливается единый повышенный норматив финансирования для учеников 5–11-х классов, который будет действовать вместо двух разных нормативов для среднего и старшего звена. Размер норматива составит 197 тысяч рублей в год на одного ученика.

В общеобразовательных учреждениях норматив увеличится почти на 20%. Для учеников 10–11-х классов рост составит 5,4%. В начальной школе норматив вырастет на 15,7% и составит 171 тысячу рублей в год на одного ученика.

Также дополнительные средства из бюджета будут выделены на улучшение качества обучения математике и естественным наукам в школах, что является важным фактором для достижения технологического лидерства города. С началом следующего учебного года в школах будут проводиться городские образовательные программы по математике, естественным наукам и технологиям для учеников 1–6-х классов.

В Москве планируется проведение новых городских олимпиад, которые помогут выявить таланты детей на раннем этапе. В апреле 2026 года в рамках олимпиады "Готов к жизни в умном городе" ученики 3–4-х классов смогут показать навыки, которые они приобрели на дополнительных уроках.

Для проведения подобных уроков потребуется более высокий уровень подготовки педагогов, поэтому с 1 апреля текущего года учителя смогут пройти курсы, которые помогут им повысить квалификацию.

Помимо этого, было принято решение разработать дополнительные образовательные программы для учеников. В 2025 году более 60% выпускников 11-х классов, то есть около 32 тысяч человек, будут сдавать профильный уровень математики на ЕГЭ, что станет рекордным показателем. Также 16 тысяч человек будут сдавать экзамен по информатике. Еще 10 тысяч – по физике.

Между тем в столице стартовал проект по модернизации школьных зданий и материально-технической базы. В рамках программы "Моя школа" планируется обновить до 100 школьных корпусов в год. Более того, к началу следующего учебного года проект завершится в 50 школах, вместимость которых составит 35 тысяч учеников.

В столице расширяют направления обучения по интересам обучающихся. Старшеклассники уделяют особое внимание минимум двум предметам, которые помогут им поступить в высшее учебное заведение. На фоне этого свою эффективность доказал столичный стандарт предпрофессионального образования, который основан на модели "школа – колледж – вуз – предприятие".

После окончания 9-го класса многие ученики принимают решение продолжить обучение в колледже. Тем временем на московском рынке труда более 75% вакансий предназначены для специалистов со средним профессиональным образованием. Уже 95% выпускников городских колледжей трудоустроились по специальности.

В ходе приемной кампании прошлого года в городе увеличился интерес выпускников 9-го класса к получению среднего профессионального образования. Все выделенные 16 тысяч целевых мест были заняты на 100%. Среди наиболее актуальных направлений – программирование, графический дизайн, поварское и кондитерское дело, туризм и гостеприимство. В связи с этим в текущем году столичные власти приняли решение расширить число бюджетных мест в городских колледжах для выпускников 9-х классов.

С 2023 года в городе реализуется комплекс мероприятий, направленных на модернизацию и развитие системы СПО. В их основе лежат два принципа: актуальность и практикоориентированность. Кроме того, власти создают условия для взаимодействия обучающихся с работодателями.

Также в Москве особое внимание уделяется обновлению материально-технической базы колледжей. В ближайшие годы планируется провести модернизацию или создать с нуля более двух тысяч лабораторий и мастерских. Это позволит проводить практические и лабораторные занятия на современном оборудовании. В рамках развития современных производств будут созданы три ключевых центра практического обучения.

При этом до 2031 года в столице появятся семь образовательных центров, которые смогут принять более 60 тысяч студентов. В числе этих центров будут колледжи, специализирующиеся в различных областях: креативной индустрии, информационных технологиях, здравоохранении, гостиничном бизнесе, промышленности, транспорте, строительстве.

Между тем в этом учебном году свыше 5,2 тысячи единиц учебно-лабораторного оборудования было направлено московским образовательным учреждениям для инженерных и ИТ-классов. Заммэра Анастасия Ракова рассказала, что новое оборудование поможет детям освоить программирование, анализ данных, искусственный интеллект. Кроме того, школьники смогут сами собирать модели роботов-манипуляторов, а также гусеничных и шагающих роботов.