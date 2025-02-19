Правительство утвердило квоты целевого обучения на 2025 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах в 2025 году. Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжению, количество целевых мест выросло по 77 направлениям, сообщается на сайте кабмина.

"Квоты на будущий учебный год сформированы по 838 направлениям подготовки и научным специальностям", – говорится в сообщении.

Вместе с тем на 2025 год регионы заявили о потребности по 12 новым направлениям подготовки, среди них – "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии", "Наносистемы и наноматериалы", "Технологии изделий легкой промышленности", "Конструирование изделий легкой промышленности", "Регионоведение России" и другие.

Отмечается, что по медицинским специальностям в следующем учебном году большинство бюджетных мест останется целевым. По специальностям "лечебное дело" и "педиатрия" (специалитет) их доля составит 70 и 75% соответственно, по самым дефицитным направлениям ординатуры – 100%.

Кроме того, большое количество квот выделено целевикам, поступающим на специальности в области проектирования авиационных и ракетных двигателей, эксплуатации железных дорог и систем обеспечения движения поездов. По ним доля бюджетных мест составит 70% (специалитет).

Что касается бакалавриата, то больше половины бюджетных мест предусмотрено для целевиков, планирующих обучаться по специальности "конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". 45% выделено по специальности "кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры", 40% – "авиастроение", "двигатели летательных аппаратов" и "жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура".

По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест сохранилась на уровне 35%.

Ранее власти Москвы решили увеличить количество мест для бесплатного приема в московских колледжах на 4 тысячи. Таким образом, в этом году число бюджетных мест выросло почти вдвое.

Владимир Путин во время переговоров со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном заявлял о готовности увеличить квоту для таджикских студентов в вузах России. Глава государства, комментируя гуманитарное сотрудничество Москвы и Душанбе, затронул и филиалы российских вузов, которые работают в Таджикистане. По его словам, там для таджикских студентов выделена самая большая квота для обучения в России – тысяча человек.